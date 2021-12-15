В Литве зафиксировали два случая заболевания штаммом «Омикрон»
Первые два случая заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» выявили в Литве. Об этом в среду, 15 декабря, сообщили в пресс-службе минздрава республики.
«В Литве выявили два случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон», сообщила пресс-служба минздрава республики. Ведомство призывает население ответственно оценить ситуацию и принять все меры для предотвращения распространения этого штамма», — приводит «Sputnik Литва» сообщение ведомства.
Минздрав призывает литовцев избегать мест скопления людей и соблюдать безопасную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты. При малейших симптомах простуды необходимо немедленно изолироваться и сдать тест на COVID-19.
Ранее в этот же день было опубликовано исследование ученых медицинского факультета LKS университета Гонконга, в котором говорится, что «Омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем штамм «Дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2.
26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон».
В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.