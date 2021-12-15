В Литве зафиксировали два случая заболевания штаммом «Омикрон»

«Каждый завоз «Омикрона» может приблизить начало нового пика эпидемии»

Биолог Георгий Базыкин — о том, почему до сих пор большинство заражений коронавирусом в РФ приходилось на «Дельту» и почему новый штамм имеет все шансы ее вытеснить