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Экс-полицейский Шовин признал вину в нарушении прав Джорджа Флойда

Экс-полицейский Шовин признал вину в нарушении прав Джорджа Флойда
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Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин признал свою вину в нарушении гражданских прав афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом 15 декабря сообщает Reuters.

45-летний Шовин признал себя виновным в Окружном суде американского штата Миннесота. Прокуратура попросила судью добавить экс-полицейскому два года тюремного заключения к уже назначенному ему 22,5 года.

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О том, что суд в штате Миннеаполис приговорил Шовина, признанного виновным в убийстве Флойда, к 270 месяцам тюремного заключения, стало известно в конце июня. Вердикт был основан на злоупотреблении полномочиями и особой жестокости, проявленной, по мнению суда, по отношению к Флойду.

В апреле присяжные признали Шовина виновным по трем пунктам обвинения: убийство второй и третьей степени, а также непредумышленное убийство второй степени. Максимальное наказание, которое полагается экс-полицейскому по законам Миннесоты, — 40 лет тюрьмы.

21 апреля генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что минюст США начал гражданское расследование против полиции Миннеаполиса после вердикта по делу Флойда. Целью является «определить, допускает ли управление полиции Миннеаполиса тенденции или практику неконституционного или незаконного поведения правоохранительных органов».

25 мая прошлого года Шовин при задержании Флойда применил удушающий прием, в результате чего афроамериканец скончался. После смерти Флойда в США произошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке, вводился комендантский час.

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