В США задержали два автомобиля с мигрантами из России

Два автомобиля с мигрантами из России, пытавшимися проехать через пограничный пункт Сан-Исидро на границе Мексики и США, были задержаны офицерами американской погранслужбы. Об этом сообщил в среду, 15 декабря, портал Border report.

Около 21:30 по местному времени в воскресенье (9:30 мск понедельника) пограничник заметил внедорожник Ford и седан Mercedes, которые двигались на высокой скорости и намеревались пересечь границу Мексики и США.

Офицер должен был досмотреть машины до их поступления в пункт досмотра. Однако автомобили не стали останавливаться, из-за чего пограничнику пришлось открыть огонь. В результате стрельбы Mercedes врезался во внедорожник, и оба транспортных средства затормозили.

В машинах оказались 18 иммигрантов из России без документов. Среди них были даже младенцы, а взрослым было от 21 до 53 лет. Третий автомобиль всё-таки остановился в зоне первичного досмотра. В Dodge Durango находились пятеро взрослых в возрасте от 20 до 34 лет, пятилетний ребенок и подросток 17 лет.

Водители арестованы, им предъявлены обвинения в «ввозе и укрывательстве» людей, которые не являются гражданами США.

Инцидент расследуют департамент полиции Сан-Диего и Управление профессиональной ответственности.

Российские дипломаты находятся в контакте с властями США, информация о задержании россиян проверяется, заявил генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.