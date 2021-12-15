Доля кроссоверов на российском рынке превысила 50% в 2021 году

В России с января по ноябрь 2021 года было продано 718 922 новых кроссовера и внедорожника, что составляет 51% от общего объема реализации легковых автомобилей в стране. Об этом 15 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что с 2015 года данный показатель постоянно рос (с 37% до 51%). По прогнозам экспертов агентства, доля кроссоверов и внедорожников на российском рынке будет и дальше расти.

Сейчас у подавляющего большинства марок, представленных в РФ, доля кроссоверов в продажах превосходит 50%, причем у многих она достигает и 100%. Только у автобрендов Citroen, Kia, Mini, Skoda и Volkswagen этот показатель составляет менее половины продаж, а у российской Lada он минимальный.

6 декабря сообщалось, что в России в ноябре 2021 года было продано 125 466 новых автомобилей, что на 20,4% меньше, чем в ноябре 2020-го.

Однако в годовом выражении результат января–ноября 2021 года положительный: 1 439 045 проданных автомобилей, что на 6,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.