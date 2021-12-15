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Коллегия судей решила возбудить уголовное дело против экс-судьи Елены Хахалевой

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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России дала согласие на возбуждение уголовного дела против экс-судьи Елены Хахалевой. О соответствующем решении инстанции стало известно в среду, 15 декабря.

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«Представление председателя Следственного комитета удовлетворить. Дать согласие на возбуждение уголовного дела», — огласил решение глава ВККС Николай Тимошин.

Речь идет о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Ранее в этот день стало известно, что Следственный комитет заподозрил Хахалеву в хищении 1 млн рублей. С 2016 по 2019 год экс-судья не была на рабочем месте 127 дней, но получила заработную плату за неотработанное время. В итоге она мошенническим путем получила 1,1 млн рублей зарплаты.

Также стало известно, что 8 декабря экс-судья уехала из России и направилась в Ереван. Данных о ее возвращении нет.

В 2017 году вокруг Хахалевой разразился скандал после появления в интернете данных о свадьбе ее дочери. На торжестве выступили звезды российского шоу-бизнеса: Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе. СМИ сообщали, что расходы на торжественное мероприятие составили порядка $2 млн.

Позднее выяснилось, что Хахалева не могла занимать должность судьи, так как ее диплом оказался поддельным.

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