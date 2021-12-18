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Вызов духа: как на Бали избавляются от темной энергии

Чтобы очистить мир от зла, надо стать очень страшным
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Ритуал Нгеребег на Бали
Фото: Getty Images/Agung Parameswara
В деревне Тегалаланг на Бали каждые 210 дней проходит ритуал Нгеребег — избавление от негативной энергии. Как индонезийцы избавляют мир от зла — в фотогалерее «Известий»
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Ритуал Нгеребег на Бали
Фото: Getty Images/Agung Parameswara
Очередной ритуал избавления от злых духов прошел в деревне 15 декабря. В нем участвуют как дети, так и взрослые
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Ритуал Нгеребег на Бали
Фото: Getty Images/Agung Parameswara
Для начала необходимо раскрасить тело
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Ритуал Нгеребег на Бали
Фото: Getty Images/Agung Parameswara
Цвета и их сочетания используются самые разные. Главное, выглядеть страшно, как Бхутакала — мифический персонаж, символизирующий темную энергию
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Ритуал Нгеребег на Бали
Фото: Getty Images/Agung Parameswara
После нанесения боевой раскраски все собираются вместе, и начинается торжественное шествие
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Ритуал Нгеребег на Бали
Фото: Getty Images/Agung Parameswara
Процессия, к которой присоединяются все жители деревни, направляется к храму
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Ритуал Нгеребег на Бали
Фото: Getty Images/Agung Parameswara
Красочное шествие растягивается на несколько километров
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Ритуал Нгеребег на Бали
Фото: Getty Images/Agung Parameswara
Обзавестись необходимыми для шествия атрибутами можно прямо на улице
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Ритуал Нгеребег на Бали
Фото: Getty Images/Agung Parameswara
Во время торжественного религиозного шествия его участники проходят около 10 км вокруг деревни
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Ритуал Нгеребег на Бали
Фото: Getty Images/Agung Parameswara
Церемония сопровождается чтением молитв
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Ритуал Нгеребег на Бали
Фото: Getty Images/Agung Parameswara
Процессию сопровождает оркестр, играющий на традиционных инструментах
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Ритуал Нгеребег на Бали
Фото: Getty Images/Agung Parameswara
Изгнанный злой дух помещается в башню Меру — главную святыню балийского храма
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Ритуал Нгеребег на Бали
Фото: Getty Images/Agung Parameswara
Балийцы верят, что Нгеребег помогает отпугнуть злых духов и нейтрализовать темную энергию не только внутри тела и в окружающем пространстве, но и во всей вселенной
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