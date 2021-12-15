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Совфед отклонил закон о школьных онлайн-платформах из-за допущенной технической ошибки

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Члены Совета Федерации на заседании в среду, 15 декабря, отклонили закон об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов.

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Решение было принято из-за технической ошибки.

Депутатам Госдумы предложили создать согласительную комиссию, чтобы доработать закон.

При этом на заседании спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов пытался оказать давление на Совет Федерации, чтобы закон приняли. Матвиенко отметила, что доложит правительству о действиях Кравцова.

«Я не могу удержаться, чтобы не сказать о том, что очень странную позицию занял министр просвещения. Понимая, что допущена ошибка, Совет Федерации должен действовать строго в правовом поле. Вместо того чтобы занять конструктивную позицию, вместе поработать, исправить, он включил все свои рычаги, ну, правда, рычаги слабые, чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой, против отклонения», — сказала Матвиенко.

Член комитета Госдумы по образованию и науке Ольга Пилипенко рассказала «Известиям», что закон об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов был отклонен сенаторами из-за отсутствия методических аспектов.

В документе обозначалась только возможность использования таких ресурсов и материалов, говорилось о прохождении соответствующей экспертизы, однако конкретных методик и ответов на необходимые вопросы в нем не было, подчеркнула парламентарий.

Закон предусматривает использование при дистанционном обучении только онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов, прошедших государственную верификацию. Речь идет о начальном, основном, среднем и среднем профессиональном образовании.

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