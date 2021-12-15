Предприниматель из списка Forbes стал жертвой мошенников

Владелец группы компаний «Регион» и совладелец концерна «Россиум» Сергей Судариков, который числится в списке богатейших бизнесменов по версии Forbes, стал жертвой мошенников. Об этом в среду, 15 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Предприниматель, чье состояние оценивается в $1 млрд 200 млн, написал заявление в полицию. В нем Судариков указал, что ему поступил звонок от мужчины, который представился знакомым и попросил перевести средства на лечение ребенка. Бизнесмен согласился и направил злоумышленнику более 1 млн рублей.

Позднее мужчина решил узнать, как проходит лечение ребенка. Однако номер телефона оказался недоступен.

Правоохранители устанавливают личность и местоположение мошенника.

1 декабря балерина Анастасия Волочкова рассказала «Известиям», как стала жертвой финансовой пирамиды QBF, которой свои средства доверили высокопоставленные политики, бизнесмены и деятели культуры. По словам артистки, в конце июня 2020 года с ней связались менеджеры QBF и предложили порекомендовать их сервис своим состоятельным знакомым.