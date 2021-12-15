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Реставрация Дома Павловой продолжается в Нижнем Новгороде

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На Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде продолжается реставрация Дома Павловой. О ходе работ написала градозащитница Анна Давыдова на своей странице в Facebook.

«И вот сруб восстановлен. Процесс не быстрый, потому что строят не новодел, а сохраняют подлинные бревна. Те, что на замену, рубят топорами. Наберемся терпения. И будет прекрасно отреставрированный дом», — отметила Давыдова.

По ее словам, в рамках реставрации специалистов ждут «стропильная конструкция, обрешетка, кровля из дранки и декор в виде глухой резьбы», передает ИА «НьюсНН». Судя по всему, сроки завершения работ будут сдвинуты.

Ранее владельца усадьбы Лемехова-Малехонова в Городце Нижегородской области обязали отреставрировать объект. Работы он должен закончить в следующем году. Весь комплекс имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Градозащитники заявили, что памятник архитектуры находится в плачевном состоянии, и просили сохранить разрушающуюся усадьбу в Городце. В итоге собственника оштрафовали и обязали провести реставрационно-восстановительные работы на фасадах и в интерьерах. В частности, ему предстоит укрепить несущие конструкции, восстановить штукатурный слой, покрасить стены, восстановить декоративные элементы.

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