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Росгвардеец задержал вооруженного преступника в Балашихе

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В подмосковной Балашихе командир батальона Росгвардии задержал вооруженного подозреваемого в совершении двойного убийства. Об этом в среду, 15 декабря, сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

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ЧП произошло 14 декабря в микрорайоне Дзержинского. Во время прогулки с супругой росгвардеец услышал крики о помощи возле одного из домов. Он связался с дежурным по соединению и попросил вызвать полицию.

В это время офицер увидел, как из подъезда выбегает вооруженный ножом мужчина. Росгвардеец смог самостоятельно задержать подозреваемого и удерживать до прибытия полиции.

Позднее выяснилось, что были зарезаны двое мужчин 58 и 65 лет. По предварительной информации, задержанный распивал с ними спиртные напитки.

Как пишет сайт kp.ru, подозреваемым является 20-летний уроженец Республики Ингушетия. Установлено, что он ранее был сотрудником Росгвардии. В 2021 году он был уволен за несоблюдение условий контракта. Проживал мужчина у знакомых в столичном регионе, отмечает телеканал «360».

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

14 декабря суд отправил под арест двоих подростков, обвиняемых в убийстве бывшего оператора киностудии «Мосфильм» в подмосковном городе Долгопрудный.

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