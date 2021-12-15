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Суд отменил решение о признании Шестуна склонным к побегу

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Тверской областной суд удовлетворил апелляцию осужденного за коррупцию экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна на решение о постановке его на учет как склонного к побегу. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила адвокат Мила Сметанина.

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«Суд мы только что выиграли, красную полосу у Шестуна сняли и признали незаконными проверки в ночное время, так как мой доверитель имеет ряд хронических заболеваний, что может привести к самым плачевным последствиям. Те доказательства, которые представил в суде представитель УФСИН по Тверской области, опровергают его же доводы», — рассказала она ТАСС.

Решение о постановке Шестуна на учет приняла дисциплинарная комиссия ИК-6 в Тверской области в мае. Так, бывший чиновник был признан лицом, склонным к систематическому нарушению внутреннего распорядка. Мужчину направили в хозотряд колонии, несмотря на его отказ.

Бывший глава Серпуховского района был арестован в июне 2018 года. В предъявленном обвинении говорилось о двух эпизодах — выделении земельных участков под строительство торгового центра в деревне Борисово с 2008 по 2014 год и о получении взятки на сумму 9,9 млн рублей «за общее покровительство».

В конце декабря 2020-го Шестуна приговорили к 15 годам колонии за совершение преступлений коррупционной направленности. Также его обязали выплатить штраф в размере 49 млн рублей и лишили права работать в структурах органов власти в течение восьми лет после освобождения. Помимо этого, суд удовлетворил гражданский иск Серпуховского района к Шестуну на сумму 64,5 млн рублей.

Сам подсудимый вину не признал и несколько раз объявлял голодовки.

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