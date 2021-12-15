Путин поручил утвердить программу развития транспорта в РФ до конца года

Министр транспорта России Виталий Савельев по поручению президента РФ Владимира Путина до конца года утвердит программу «Комплексное развитие и модернизация пассажирского транспорта общего пользования в субъектах РФ». Такое решение было принято в среду, 15 декабря, в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Программа будет запущена в начале 2022 года. Савельев сообщил, что на ее реализацию уже выделено около 44 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Обновление общественного транспорта будет идти за счет бюджетных инвесткредитов.

При этом глава Минтранса подчеркнул, что ряд вопросов с Минприроды и Минпромторгом ведомство надеется решить до конца года.

Отвечая на вопрос президента о степени готовности программы, Савельев уточнил, что она находится на стадии согласования.

«Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе, и не надо хитрить, если она готова, то она утверждена, а если находится в стадии согласования, то не готова. Если вы полагаете, что с 1 января она может заработать, я вас прошу тогда уделить этому должное внимание и до конца года ее согласовать окончательно, чтобы с начала следующего года она заработала», — отметил Путин.

В конце беседы Савельев сказал, что поручение президента будет выполнено.

Днем ранее член правления ВЭБ.РФ Олег Говорун сообщил, что на модернизацию общественного электротранспорта в ближайшие пять лет направят около 400 млрд рублей, в том числе из ФНБ.

Для участия в программе модернизации электротранспорта заявки подали 13 городов. Речь идет о Владивостоке, Иркутске, Ярославле, Краснодаре, Красноярске, Твери, Нижнем Новгороде, Перми, Курске, Саратове, Уфе, Южно-Сахалинске и Ростове-на-Дону. Этот перечень может быть расширен, пояснили в госкорпорации.