Заболеваемость ОРВИ снизилась в Красноярском крае за неделю

Роспотребнадзор отметил снижение показателя заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за неделю в Красноярском крае. Тем не менее эпидемический порог превышен среди взрослых и детей 7–14 лет.

По данным ведомства, показатель заболеваемости снизился с 106,7 до 93,2 на 100 тыс. населения. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia. Высокий уровень заболеваемости сохраняется в Новоселовском, Уярском, Бирилюсском, Шушенском, Боготольском, Идринском, Пировском, Курагинском районах, а также в Красноярске и Назарово. В ходе лабораторных исследований выявлены вирусы гриппа A (H3N2) и гриппа В.

Прививки от гриппа поставили больше 42,3% жителей Красноярского края.