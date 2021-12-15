«Роснефть» улучшила позиции в международном ESG рейтинге S&P Global

Глобальная компания по предоставлению аналитических финансовых услуг и кредитных рейтингов S&P Global повысила на 14 пунктов отраслевой рейтинг «Роснефти» в области устойчивого развития S&P Global ESG Scores. Теперь у российской нефтяной компании в этой сфере 68 процентилей (баллов), а ее общий рейтинг улучшен до 47 баллов.

Как сообщается на сайте «Роснефти» в среду, 15 декабря, наиболее высокую оценку получили показатели компании в области деловой и корпоративной этики, раскрытия данных в области охраны окружающей среды и ее социальной деятельности.

В этом году в рейтинге S&P Global ESG Scores приняли участие 1843 компании. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Рейтинг оценивает показатели устойчивого развития на основе результатов анкетирования корпоративной устойчивости CSA (Corporate Sustainability Assessment).

«Роснефть» в конце года публикует отчет в области устойчивого развития в соответствии с международными стандартами Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI) с 2007 года. Кроме того, компания является членом Глобального договора ООН, подтверждая свою приверженность принципам устойчивого развития.

В мае этого года «Роснефть» была признана лидером международного ESG рейтинга Bloomberg среди ведущих компаний нефтегазовой отрасли. Она улучшила свои позиции до 71,83 балла из 100. Инициативы компании в области ESG оценили и другие рейтинговые агентства. Так, российская компания уже второй год входит в список компаний — участников группы биржевых индексов FTSE4Good с высокой оценкой деятельности в области (ESG). Помимо этого, международное агентство Sustainalytics в апреле 2021-го дважды улучшило позиции «Роснефти» в своем рейтинге.