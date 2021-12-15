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В СФ оценили данные об отказе некоторых стран ЕС от санкций против России

Сенатор Джабаров оценил данные Bloomberg об отказе некоторых стран ЕС от санкций против России
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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в среду, 15 декабря, в беседе с «Известиями» оценил данные агентства Bloomberg о том, что некоторые страны Евросоюза выступают против введения новых антироссийских санкций.

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По его словам, раньше Bloomberg всегда воспринималось как очень солидное издание, однако в последнее время это агентство «тоже грешит различными фейками», а также сообщениями, «высосанными из пальца» и со ссылками на ненадежные источники.

«Я не исключаю, что не все развитые европейские страны (имеется в виду старая Европа — Франция, Германия, Италия) заинтересованы в ужесточении экономических связей с Россией. Поэтому могут и не поддержать [антироссийские санкции], я не исключаю. В бой рвутся молодые европейцы — прибалты, бывшие страны соцлагеря», — подчеркнул Джабаров.

Также сенатор призвал спокойнее относиться к подобным заявлениям и материалам, поскольку «сегодня напечатают, а завтра забудут».

В статье Bloomberg, вышедшей ранее в этот день, говорится, что предпочтение переговорам вместо санкций против РФ из-за Украины отдали Франция, Италия, Испания и ФРГ. По данным агентства, противоречия в ЕС основаны и на скептицизме в отношении информации о якобы планах РФ напасть на Украину.

13 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления стран «большой семерки» (G7) о возможных санкциях против России из-за якобы готовящегося вторжения на Украину являются очередными угрозами. Песков отметил, что, если речь заходит о необходимости деэскалации на Украине, Россия желает видеть призывы в адрес Киева о прекращении провокационных действий на линии разграничения в Донбассе, однако таких обращений нет.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

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