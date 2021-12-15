Улицу Крупской расширят в Омске в 2022 году

На реконструкцию улицы Крупской на Левобережье Омска выделят в следующем году более 200 млн рублей из бюджета региона. Участок дороги протяженностью 700 м расширят до четырех полос. По этой улице жители и гости города смогут проехать к новой «Арене Омск».

Как отмечает ИА «Город55», в общей сложности ремонт дороги обойдется в 227 млн рублей, 25 млн рублей на ремонт выделит город. Заключить контракт на проведение работ планируется до 1 марта, а закончить ремонт к 1 ноября 2022 года.

В центре Омска в 2022 году отремонтируют две улицы — Тарскую и Спартаковскую. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчики уже определены. Большую часть дорог в городе обновили в этом году. В порядок привели Моторную, Индустриальную, Промышленную, Загородную, Аграрную, Кемеровскую, улицы Арсеньева и Маршала Жукова, а также дублер Перелета и Фрунзенский мост.