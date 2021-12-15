Фигуранты «ингушского дела» смеялись и шутили в суде Кисловодска

В ходе рассмотрения Кисловодским городским судом «ингушского дела» в среду, 15 декабря, шестеро фигурантов смеялись и шутили.

Осужденные организовали несанкционированные акции, на которых выступили против изменения границ между Чечней и Ингушетией. Кульминацией стал митинг в Магасе, в ходе которого зачинщики призывали собравшихся не расходиться, поддерживали стычки с правоохранителями.

До оглашения приговора фигуранты смеялись и шутили с адвокатами. Судья, зачитывая приговор, счел подсудимых виновными в организации и участии в деятельности экстремистского сообщества, организации массовых беспорядков и насилии в отношении представителя власти.

Организаторы — Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Маслаг Ужахов — получили по девять лет колонии. Остальные по восемь. Зарифа Саутиева осуждена на 7,5 года.

«Рассчитываем вообще на вышестоящие инстанции, на апелляции, кассации, рассчитываем на ЕСПЧ», — поделился с журналистами адвокат Мальсагова Магомед Беков.

Судебный процесс освещался в СМИ Европы. Признанное иностранным агентом общество «Мемориал» назвало фигурантов политзаключенными. Предполагается, что тема территориальных претензий и решение по разделу земли, принятое совместно главами Ингушетии и Чечни и ратифицированное парламентами республик, стала поводом для вывода людей на улицы.

После этого был создан «Ингушский комитет национального единства», где участники занялись политикой. Они добивались отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова и давили на депутатов.

Участниками комитета были в том числе экс-глава МВД Ингушетии Погоров, руководитель местного отделения Красного Креста Мальсагов, представители тейпов и молодежных организаций.

Власти вели с ними переговоры, митинг был согласован, но когда вечером 26 марта 2019 года акция завершалась, организаторы решились на провокацию. Несколько участников беспорядков атаковали сотрудников Росгвардии, завязалась уличная драка с летящими в сторону правоохранителей булыжниками и стульями.

41 участник беспорядков был осужден. В среду, 15 декабря, приговор был озвучен для организаторов акций. Поскольку все фигуранты дела с апреля 2019 года находились в СИЗО, где один день приравнивается к полутора или даже двум в колонии в зависимости от режима, то большинство из осужденных смогут просить об условно-досрочном освобождении уже в следующем году.

В сентябре 2018 года было подписано соглашение, закрепляющее административную границу между Чечней и Ингушетией, которая оставалась неуточненной после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ равноценно распределил между республиками нежилые территории Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни.