Перевозчики в Рязанской области просят поднять цену за проезд

Рязанские перевозчики обратились к главе региона Николаю Любимову с просьбой повысить стоимость проезда до 28 рублей. Обращение опубликовано в одной из соцсетей.

Сейчас проезд стоит 23 рубля. Цена не менялась с 2017 года. Ежегодно повышаются цены на топливо, содержание и обслуживание транспорта, расходы увеличиваются, сказано в обращении, выдержку из которого приводит 62INFO.ru.

Коммерческие перевозчики обращают внимание на то, что они работают по нерегулируемому графику и имеют право самостоятельно устанавливать цены на проезд в соответствии с затратами и планируемыми доходами. Они полагают, что цена проезда должна быть повышена до 28 рублей и просят губернатора рассмотреть это предложение.

Ранее сообщалось, что со 2 января 2022 года в Москве изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Так, разовая поездка по «Единому» билету повысится всего на 1 рубль и будет стоить 61 рубль. Разовый проезд в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелек») станет дороже на 4 рубля.