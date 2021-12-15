Проект дороги от Касимовского до Муромского шоссе утвердили в Рязани
Власти Рязани утвердили проект планировки и межевания дороги, которая соединит Касимовское и Муромское шоссе. Об этом говорится в соответствующем постановлении, опубликованном в газете «Рязанские ведомости».
Проект утвердили на основании публичных слушаний, прошедших 23 ноября. Одна часть дороги будет трехполосной, а другая — четырехполосной. Вдоль проезжей части появятся велодорожки и тротуары, пишет РИА «7 новостей».
Ранее сообщалось, что в следующем году в Рязанской области отремонтируют 187 км автодорог. Перечень объектов включает дороги регионального, межмуниципального и местного значения. Работы пройдут в 11 районах области.