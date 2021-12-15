Аудиторы выявили дефицит кадров на рынке труда в России

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza провела исследование и выявила дефицит работников на российском рынке труда.

Как отмечает Lenta.Ru в среду, 15 декабря, согласно исследованиям, летом и осенью текущего года компании стабильно испытывали нехватку около 2,2 млн кадров. Это число стало максимальным с 2014 года.

Кроме того, с октября 2020 года по октябрь 2021 года необходимость в кадрах увеличилась почти на четверть. По словам аналитиков, нехватка работников на рынке труда растет с начала 2021 года по мере восстановления деловой активности.

Специалисты зафиксировали пик кадрового дефицита в 2021 году в августе. Работодателям тогда не хватало 2,25 млн сотрудников. В мае число открытых вакансий составило 2,1 млн и не снижается уже в течение полугода.

«Если год назад на одну вакансию приходилось по два безработных, то сейчас ситуация диаметрально противоположная — открытых вакансий ровно в два раза больше, чем желающих устроиться на работу», — рассказала президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

По ее словам, при нахождении безработицы на историческом максимуме (4,3%) экономика переживает острый дефицит работников, которых неоткуда взять. Трубникова связала ситуацию не с карантинными ограничениями, а с сокращением населения трудоспособного возраста. Она подчеркнула, что кризис усугубил также отток трудовых мигрантов, поскольку 68% вакансий приходится на рабочие специальности. В то же время экономике требуются и «белые воротнички». Трубникова заключила, что российский бизнес и экономика из-за кадрового дефицита в целом продолжат испытывать ограничения в развитии.

В исследовании говорится, что наибольшую необходимость в притоке кадров испытывают Москва, Красноярский край, Ростовская, Амурская, Иркутская, Московская области, Краснодарский и Приморский край, Нижегородская область, Татарстан, пишет REGNUM. Наименьшая потребность в новых кадрах зафиксирована на предприятиях Ингушетии, Ненецкого автономного округа, Северной Осетии, Чукотского автономного округа, Дагестана, Тувы, Карачаево-Черкесии, Республики Алтай, Калмыкии, а также Чечни, пишет НСН.

Аналитики отметили, что с октября 2020 года по октябрь 2021 года потребность в сотрудниках у российских предприятий выросла почти на 400 тыс. человек.

10 декабря опрос крупнейших российских компаний, проведенный Национальным исследовательским Томским государственным университетом в рамках федеральной программы «Содействие занятости», показал, что программы обучения и повышения квалификации выгоднее увольнения сотрудников. Около 80 млрд рублей крупнейшие российские компании тратят ежегодно на программы корпоративного обучения. В ближайшие несколько лет эта цифра может увеличиться примерно на 15–20%.