Прямой эфир
Мир
МИД России упрекнул страны НАТО в наращивании поставок вооружений на Украину
Спорт
Руй Витория покинул пост главного тренера московского «Спартака»
Мир
В ФРГ призвали кабмин выступить с инициативой о новом соглашении по РСМД
Мир
На Украине вступил в силу позволяющий пограничникам применять оружие закон
Общество
Москвичей предупредили о пробках в девять баллов вечером 15 декабря
Общество
Около 400 мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет из-за участия в драках
Экономика
В ЕС заявили о заполненности ПХГ на уровне ниже нормы
Общество
Синоптик предупредила о 20-градусных морозах в Москве
Экономика
Путин и Си Цзиньпин выступили за увеличение доли нацвалют в торговле
Политика
СФ одобрил продление заморозки накопительной части пенсии до 2024 года

Подозреваемую в краже кассиршу из Ачинска ранее госпитализировали пьяной

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудница кассового офиса банка в Ачинске Красноярского края за несколько дней до инцидента с кражей 23 млн рублей попала в больницу с алкогольным отравлением. Об этом 15 декабря рассказала фельдшер скорой помощи.

«Промыла в «скорой», на пятом этаже ей начали капать девочки. Была в алкогольном опьянении, пахло коньяком, она ничего не говорила», — рассказала фельдшер.

Сбили со счета: кражи денег из банков в пандемию выросли на треть
В целом 70% мошенничеств были совершены с использованием информационных технологий

По словам медика, в больницу пациентка приехала с мужем, а ночью убежала.

14 декабря стало известно, что подозреваемая сдалась полиции. После совершения кражи она неделю скрывалась. По данным следствия, в дежурную часть МВД поступило сообщение от руководителя кредитно-кассового офиса финансовой организации о хищении 15 млн рублей, $49,5 тыс. и €49,2 тыс., принадлежащих учреждению.

Правоохранители установили личность подозреваемой: ею оказалась кассир 1991 года рождения. В тот же день от ее матери поступило сообщение о пропаже дочери. Следствие предположило, что мать подозреваемой на самом деле знала о ее местонахождении. С женщиной побеседовали еще раз. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021