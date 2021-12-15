Подозреваемую в краже кассиршу из Ачинска ранее госпитализировали пьяной

Сотрудница кассового офиса банка в Ачинске Красноярского края за несколько дней до инцидента с кражей 23 млн рублей попала в больницу с алкогольным отравлением. Об этом 15 декабря рассказала фельдшер скорой помощи.

«Промыла в «скорой», на пятом этаже ей начали капать девочки. Была в алкогольном опьянении, пахло коньяком, она ничего не говорила», — рассказала фельдшер.

По словам медика, в больницу пациентка приехала с мужем, а ночью убежала.

14 декабря стало известно, что подозреваемая сдалась полиции. После совершения кражи она неделю скрывалась. По данным следствия, в дежурную часть МВД поступило сообщение от руководителя кредитно-кассового офиса финансовой организации о хищении 15 млн рублей, $49,5 тыс. и €49,2 тыс., принадлежащих учреждению.

Правоохранители установили личность подозреваемой: ею оказалась кассир 1991 года рождения. В тот же день от ее матери поступило сообщение о пропаже дочери. Следствие предположило, что мать подозреваемой на самом деле знала о ее местонахождении. С женщиной побеседовали еще раз. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата».