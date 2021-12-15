Сильные заморозки и сход лавин прогнозируют в Красноярском крае

Спасатели предупредили жителей Красноярского края об ухудшении погодных условий. В ближайшие два дня в регионе ожидаются заморозки.

Согласно прогнозам, температура воздуха в центральной части Красноярского края опустится до –35…–40 градусов. Скорость ветра не превысит 15 м/с. На юге региона температура опустится чуть ниже –30 градусов. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

На севере Красноярского края температура воздуха в ночные часы опустится до –40 градусов, днем ожидается –30 градусов. Кроме того, в горных районах возрастает вероятность схода лавин.

Спасатели отмечают, что на дорогах сохраняется наледь. Автомобилистов просят учитывать сложные погодные условия и соблюдать скоростной режим.