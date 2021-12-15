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Год матери объявили в Якутии в 2022 году

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В Якутии 2022 год объявили Годом матери. Соответствующее заявление сделал глава республики Айсен Николаев во время ежегодного послания депутатам государственного собрания (Ил Тумэн).

Николаев подчеркнул, что у народов Якутии женщина всегда была источником тепла и душевного спокойствия. Глава республики назвал счастье матерей важнейшей ценностью и нравственной опорой для успешного развития общества. Также он заявил об ускорении решения самых острых проблем материнства и детства.

«За прошедшее столетие жизнь женщин Якутии бесповоротно изменилась. Якутянки строят успешную карьеру, они блестящие специалисты во всех областях. Профессиональные и общественные инициативы женщин обязательно должны осуществляться — как генератор нашего движения вперед. Уверен, что и в организации и проведении всех мероприятий 100-летия матери Якутии будут участвовать самым активным образом. В Год матери мы должны поднять в обществе широкую волну уважения к женщине, уважения к матери», — цитирует Айсена Николаева ИА YakutiaMedia.

2021 год проходит в Якутии под эгидой Года здоровья.

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