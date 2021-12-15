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Пешеходную переправу на Кегостров открыли в Архангельске

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В Архангельске заработала пешеходная переправа по льду на Кегостров. Буксир в том направлении уже не ходит, пишет ИА FlashNord со ссылкой на городскую администрацию.

В этом году переправа должна была быть продолжена по новому маршруту, от Красной пристани. Таким образом, планировалось сократить длину зимней дороги и избежать подтоплений.

Однако в итоге переправу проложили по старой дороге, посчитав, что это будет безопаснее. Дело в том, что на пути к Красной пристани есть теплые течения и весной бы переправа быстро исчезла.

Кроме того, объяснили в мэрии, причал на Красной пристани представляет собой вертикальную стенку, и надо было бы сооружать лестницу, что вызвало бы проблему у горожан с сумками и тележками, не говоря о пожилых людях.

14 декабря сообщалось об изменении правил въезда на Соловки. Попасть на архипелаг теперь можно по QR-коду о вакцинации или по справке о медотводе от прививки. По справке о наличии антител больше въехать нельзя.

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