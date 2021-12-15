Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста ректору Шанинки 20 декабря

Московский городской суд 20 декабря рассмотрит жалобу на продление срока ареста ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву, обвиняемому в мошенничестве.

«Рассмотрение нашей жалобы назначено на 20 декабря в Мосгорсуде в 12:45», — сообщил 15 декабря «Известиям» его адвокат Дмитрий Кравченко.

3 декабря Тверской суд столицы продлил арест Зуеву до 7 марта. Его адвокаты попросили следствие отпустить фигуранта под подписку о невыезде после слов президента РФ Владимира Путина о том, что оснований для содержания в СИЗО ректора Шанинки нет.

Зуева обвиняют в хищении 21 млн рублей. Сейчас он находится в медсанчасти СИЗО «Матросская Тишина». У него наблюдаются проблемы с сосудами, а также гипертония и атеросклероз. Незадолго до ареста ему провели операцию на сердце.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», выделенных в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование». Своей вины он не признает.

По делу арестованы экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, Артур Стеценко, а также исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова.

По версии следствия, в 2018 году Зуев, а также Ракова и Зак вступили в сговор с целью хищения денежных средств вуза.

Они заключили 12 подложных договоров между академией и сотрудниками Минпросвещения РФ с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, который является структурным подразделением вуза.

Следствием установлено, что новые сотрудники не выполняли своих трудовых обязанностей. В результате РАНХиГС причинен ущерб более чем на 20 млн рублей.