Прямой эфир
Мир
МИД России упрекнул страны НАТО в наращивании поставок вооружений на Украину
Спорт
Руй Витория покинул пост главного тренера московского «Спартака»
Мир
В ФРГ призвали кабмин выступить с инициативой о новом соглашении по РСМД
Мир
На Украине вступил в силу позволяющий пограничникам применять оружие закон
Общество
Москвичей предупредили о пробках в девять баллов вечером 15 декабря
Общество
Около 400 мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет из-за участия в драках
Экономика
В ЕС заявили о заполненности ПХГ на уровне ниже нормы
Общество
Синоптик предупредила о 20-градусных морозах в Москве
Экономика
Путин и Си Цзиньпин выступили за увеличение доли нацвалют в торговле
Политика
СФ одобрил продление заморозки накопительной части пенсии до 2024 года

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста ректору Шанинки 20 декабря

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста ректору Шанинки Зуеву 20 декабря
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский городской суд 20 декабря рассмотрит жалобу на продление срока ареста ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву, обвиняемому в мошенничестве.

Расхитительное место: ректору Шанинки грозит до 10 лет тюрьмы
Сергея Зуева задержали по делу о хищении в особо крупном размере, при этом вуз получал миллионы долларов от американского фонда

«Рассмотрение нашей жалобы назначено на 20 декабря в Мосгорсуде в 12:45», — сообщил 15 декабря «Известиям» его адвокат Дмитрий Кравченко.

3 декабря Тверской суд столицы продлил арест Зуеву до 7 марта. Его адвокаты попросили следствие отпустить фигуранта под подписку о невыезде после слов президента РФ Владимира Путина о том, что оснований для содержания в СИЗО ректора Шанинки нет.

Зуева обвиняют в хищении 21 млн рублей. Сейчас он находится в медсанчасти СИЗО «Матросская Тишина». У него наблюдаются проблемы с сосудами, а также гипертония и атеросклероз. Незадолго до ареста ему провели операцию на сердце.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», выделенных в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование». Своей вины он не признает.

По делу арестованы экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, Артур Стеценко, а также исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова.

По версии следствия, в 2018 году Зуев, а также Ракова и Зак вступили в сговор с целью хищения денежных средств вуза.

Они заключили 12 подложных договоров между академией и сотрудниками Минпросвещения РФ с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, который является структурным подразделением вуза.

Следствием установлено, что новые сотрудники не выполняли своих трудовых обязанностей. В результате РАНХиГС причинен ущерб более чем на 20 млн рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021