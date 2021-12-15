Газовый баллон взорвался на станции техобслуживания в Сургуте

Газовый баллон взорвался на станции техобслуживания (СТО) в Сургуте (ХМАО), пострадали 10 человек. Об этом в среду, 15 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел на СТО, расположенной на улице 30 лет Победы.

В результате взрыва произошло обрушение крыши здания на площади около 150 кв. м.

В двух боксах станции в момент происшествия находились люди. По данным «Известий», медицинская помощь потребовалась одному потерпевшему.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее, 22 ноября, следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, по факту взрыва газа в двухэтажном жилом доме. В результате происшествия пострадали четыре человека.