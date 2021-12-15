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Ремесленные мастер-классы открыли в музее-заповеднике «Михайловское»

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В государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» реализуют проект «Народная культура». В его рамках в Центре творческих музейных программ в деревне Бугрово вновь начали проводить ремесленные мастер-классы.

1 декабря они приостанавливались из-за сложной эпидемиологической ситуации. Сейчас ограничение сняли.

В этом зимнем сезоне мастер-классы пройдут по обновленному расписанию. По средам всех желающих будут учить работе на прялке-самопряхе, мастерить несшивной мешочек-саше со святогорскими травами, печатать лубочные картинки, плести традиционные пояса.

В воскресной программе есть урок по валянию валенок из мокрой шерсти и занятие по изготовлению тканевых аппликаций на основе традиций лоскутного шитья.

Все занятия проходят по средам и воскресеньям. С расписанием предлагают ознакомиться на сайте «Михайловского», пишет Псковская лента новостей.

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