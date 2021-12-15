Названа дата зажжения огней на главной елке Ижевска

В мэрии Ижевска назвали дату зажжения огней на главной городской елке. Это произойдет 17 декабря в 17:00. В честь этого события для гостей устроят игровую программу с героями сказки «Двенадцать месяцев».

На следующий день, 18 декабря, в 16:00 состоится открытие новогодних елок в районах города. Каждое мероприятие будет сопровождаться праздничной программой, пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на администрацию Ижевска.

Ледовые катки в Удмуртии открылись уже в начале декабря благодаря подходящим для этого погодным условиям. Так, в Ижевске каток на стадионе «Динамо» работает с 11 декабря. В Глазове ледовый каток и хоккейная коробка стадиона «Прогресс» работают ежедневно с 6 декабря, вход свободный. О планах открыть для всех желающих каток сообщила и администрация стадиона «Знамя» в Воткинске.