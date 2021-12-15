Власти Подмосковья назвали число самозанятых в регионе

Количество самозанятых граждан в Подмосковье за 2021 год увеличилось почти в два раза и превысило 315 тыс. человек. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила в ходе пресс-конференции министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В конце 2020 года в Подмосковье было зарегистрировано 168 тыс. предпринимателей в статусе самозанятых», — рассказала она.

По словам министра, за год рост работающих на себя жителей Московской области составил 87,5%.

Наряду с остальными субъектами малого и среднего бизнеса самозанятые имеют право на получение микрозаймов, а также субсидий на компенсацию затрат на маркетплейсах, пояснила она.

В Московской области они могут арендовать место в коворкингах региона на льготных условиях: 90% от стоимости аренды компенсируется из бюджета. Мининвест организовывает образовательные форумы, мастер-классы и полноценные обучающие курсы для самозанятых, подчеркнула министр.

«Для нас важно поддерживать не только компании, но и тех, кто работает на себя. Именно поэтому в этом году мы провели цикл из семи обучающих семинаров специально для самозанятых, а также программу «Наставничество»», — заключила Зиновьева.

12 декабря член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в 2022 году начнет действовать упрощенная система налогообложения. Например, законодатели изучат возможность введения единого налога для бизнеса, который будет очень удобен для самозанятых.