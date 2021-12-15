В ГИБДД рассказали о санкциях за установку двойных стекол в авто

Российская Госавтоинспекция рассказала о санкциях за установку двойных стекол в автомобиле. Такой прием придумали водители, чтобы скрыть от инспекторов глухую тонировку.

Как рассказали 15 декабря порталу Autonews в МВД России, курирующем Госавтоинспекцию, подобное оборудование означает внесение изменений в конструкцию автомобиля. Соответственно, управление такой машиной подпадает под норму ст. 12.5 КоАП РФ («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»).

Что касается размера штрафа, то в ст. 12.5 КоАП предусмотрено сразу два вида ответственности за установку двойных стекол. Так, за глухую тонировку не по ГОСТу штраф составляет 500 рублей. Также предполагается отдельный штраф в 500 рублей за управление автомобилем с неузаконенными доработками.

Кроме того, органы Госавтоинспекции правомочны прекращать госучет таких транспортных средств. Это произойдет, если в течение отведенных 10 дней не устранить недостатки и не явиться на проверку в ГИБДД.

17 марта в ГИБДД сообщили, что тонировка в автомобиле снижает видимость водителю. Так, если стекла машины не тонированы, водитель может увидеть пешехода на дороге на расстоянии как минимум 100 м. В свою очередь, тонированные автостекла снижают это расстояние до 35–70 м.