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Свыше 48 т золота добыли недропользователи в Магаданской области

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За 11 месяцев 2021 года недропользователи добыли 48,4 т золота в Магаданской области. Лидером по добыче рудного золота стал Тенькинский городской округ.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года добыча драгметалла выросла на 1,77 т. Кроме того, на 80,6 т — до 615,1 т — выросла добыча серебра. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Рудного золота в 2021 году добыли 29,63 т, россыпного — 18,77 т. Основная добыча золота пришлась на Тенькинский и Ягоднинский городские округа. Лидером по добыче серебра стал Омсукчанский городской округ.

Добыча свинца в 2021 году превысила 4,81 тыс. т.

Ранее сообщалось, что Якутия в 2021 году достигнет исторических максимумов по добыче угля, золота, газа и нефти. О реализации крупных промышленных проектов рассказал глава республики Айсен Николаев. В 2022 году на поддержку легкой, ювелирной и лесной промышленностей регион направит 100 млн рублей.

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