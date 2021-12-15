Часть перстня XIX века нашли при раскопках в Пскове

Археологи во время раскопок на улице Леона Поземского в Пскове обнаружили вставку в перстень с монограммой XIX века. Часть кольца нашли в одной из каменных построек. Об этом говорится в Instagram Археологического центра Псковской области.

По словам археологов, довольно редко удается определить владельца подобного предмета, поскольку к этому времени многие могли позволить себе персонализированное украшение, пишет Псковское агентство информации.

В конце ноября сообщалось о завершении сезона раскопок в Пскове. Это было связано с погодными условиями. Теперь специалисты занимаются изучением и отчетами.