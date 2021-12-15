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В Польше захотели присоединить Украину и создать империю до Черного моря

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Читатели публикаций портала Wirtualna Polska поделились в Facebook идеями о создании польской империи, в состав которой, по их словам, может войти Украина.

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После того, как колумнист польского издания Gazeta Polska Codziennie Бартош Бартчак днем ранее рассказал о возможном воссоздании новой Речи Посполитой на украинской и белорусской территориях, ряд пользователей стали активно публиковать записи со своей оценкой текущей политической ситуации.

«Есть очень простой способ спасти Украину от «захвата» Россией. Достаточно, чтобы она попросила присоединить ее к Польше, Мы, конечно, великодушно согласимся. Получится два в одном: и мир на Украине, и Польша от моря до моря. А Донбасс и Крым мы подарим России в обмен на поставки газа», — рассуждает пользователь były i obecny.

При этом некоторые читатели скептически отнеслись к стратегии, выдвинутой журналистом Бартчаком.

Так, пользователь Jab считает, что европейским политикам остается только «топать от бессилия ногами», так как реализация планов геополитического ревизионизма маловерятна, ведь у Евросоюза (ЕС) нет армии. Также Jab посоветовал европарламентариям выражать свое недовольство не очень громко, иначе Россия «перекроет газовые вентили, а тогда вся Европа выйдет на улицы протестовать».

Кроме того, ряд читателей считают, что Россия настроена недружественно по отношению к Варшаве, напомнив об обвинениях, которые звучали в адрес Москвы во время миграционного кризиса на белорусско-польской границе, который обострился в ноябре 2021 года.

Как заявила пользователь Дорота Бажтала, такая позиция не выдерживает критики, по ее словам, поляки «винят во всех бедах» Россию.

«Мне жаль тех, кто фанатично обвиняет Россию во всех существующих проблемах. Для поляков русофобия стала национальным спортом», — написала Бажтала.

Ранее, 10 декабря, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул России ультиматум по поводу дальнейших взаимоотношений Москвы с европейскими странами.

Как считает польский премьер, РФ «исследует границы дозволенного» и хочет «разделить Европу». Он добавил, что Европа должна дать резкий на российскую политику«в виде жестких санкций».

9 декабря, сообщалось, что Моравецкий намерен убедить нового канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что СП-2 якобы опасен для Европы.

В этот же день президент РФ Владимир Путин заявил о стремлении других стран увидеть в России противника. При этом, по его словам, Россия не становилась врагом ни одной стране.

8 декабря российский лидер отметил, что НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении Москвы. Путин подчеркнул, что альянс «объявляет Россию своим противником». Вместе с тем он заметил, что РФ не стремится ни к какой конфронтации.

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