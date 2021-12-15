PR-директор Лепса опроверг госпитализацию артиста

PR-директор музыканта Григория Лепса Владимир Урюпин опроверг в среду, 15 декабря, данные о том, что артист был госпитализирован. Также он рассказал, что певцу из-за повышенного давления пришлось вызвать медиков, которые сделали Лепсу дома укол, а в больницу его не отвозили.

Кроме этого, представитель исполнителя отрицает информацию о том, что Лепса якобы неоднократно привозили в больницу в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«У нас в воскресенье концерт, он готовится к концерту. Всё в порядке...Он гипертоник, в принципе, знаете, он пьет таблетки всю жизнь. Такое происходит часто, когда человек волнуется. Он такой же человек, как и мы все. Если присуще болеть такими же заболеваниями», — объяснил PR-директор Лепса в беседе с телеканалом «Звезда». Он добавил, что если человек заболел, если у него подскочило давление, это не значит, что он напился.

Накануне певица Лариса Долина написала на своей странице в Instagram, что Лепс не смог выступить с ней в дуэте из-за болезни. Она пожелала коллеге скорейшего выздоровления, передает РЕН ТВ.

Также сообщалось, что Лепс за последнюю неделю дважды оказывался в больнице, причем оба раза в нетрезвом состоянии, сообщает телеканал «360».

Ранее, 10 декабря, Урюпин заявил, что информация о разводе Лепса и его супруги Анны Шаплыковой является слухом, который останется без комментария.