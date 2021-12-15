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Исторический амфитеатр восстановят в Кисловодске

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В Кисловодске у Старого озера планируют восстановить Комсомольский парк и исторический амфитеатр на 100 тыс. человек. Работы проведут в рамках реновации парка.

Амфитеатр образован естественными склонами холмов с площадкой посередине. Ранее здесь проводились крупные концерты и фестивали. По словам и.о. главы Кисловодска Евгения Моисеева, задача городских властей — вернуть праздничную стену курорту.

При этом в администрации пока не уточняют, во сколько обойдется восстановление амфитеатра, отмечает NewsTracker.

В ноябре подрядчик реконструкции гидротехнических сооружений Старого озера сорвал сроки реализации проекта. Окончание строительства перенесли на 31 декабря этого года. На данном этапе общая стоимость работ составляет более 431 млн рублей.

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