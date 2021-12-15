Вход на открытие главной новогодней елки ограничат в Тюмени

На площади 400-летия Тюмени 25 декабря состоится открытие главной городской елки и резиденции Деда Мороза. Вечером запланирован праздничный фейерверк.

В связи с эпидемиологической ситуацией мероприятия пройдут с учетом ограничительных мер. На площади могут собраться не более 500 человек, передает портал «Наш город». Резиденция новогоднего волшебника будет принимать детей до 14 января.

Ранее сотрудники «Тюменьгормоста» начали заливать ледовые катки на набережной в Тюмени. Площадь одной из крупнейших площадок составит 2 тыс. кв. м. Лед заливают в несколько слоев, толщина покрытия составит не меньше 25 см. На Масловском взвозе планируют залить овальный каток площадью 1,8 тыс. кв. м.