Действовавший два года режим ЧС сняли в алтайском Яровом

В городе Яровом в Алтайском крае сняли режим ЧС, который действовал в течение двух лет. Постановление об отмене подписал губернатор Виктор Томенко.

Режим ввели в 2019 году из-за проблем с теплоснабжением, когда была угроза полной остановки ТЭЦ, в частности, из-за состояния станции и качества топлива.

Одновременно глава региона подписал указ о введении в Яровом режима повышенной готовности. Он позволяет принимать оперативные решения в случае необходимости, пишет altapress.ru со ссылкой на региональное правительство.

Проблемы с теплоснабжением обострились в Яровом в 2019 году, когда на ТЭЦ стали часто происходить аварии. В ноябре также произошла авария, причиной которой стал некачественный уголь, из-за которого зашлаковался один из котлов.