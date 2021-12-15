Москвичей предупредили о пробках в девять баллов вечером 15 декабря

Вечером 15 декабря в Москве ожидаются пробки в восемь-девять баллов. Об этом предупредили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Количество машин в преддверии новогодних праздников выросло — сегодня в первой половине дня по Москве передвигалось на 10 тыс. больше автомобилей, чем неделей ранее. Также обращаем внимание на участки, где ведутся строительные работы на проезжей части», — говорится в сообщении столичного дептранса, опубликованном в Telegram.

Жителям города рекомендовано пользоваться городским общественным транспортом или выбирать для поездок на автомобиле более позднее время — после 20:00 на дорогах станет свободнее.

Основные затруднения ожидаются в центре города, на Садовом кольце, МКАД и ТТК.

15 декабря, согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в Москве ожидается облачная погода, небольшой снег и гололедица.

Днем синоптики прогнозируют от –1 до –3 градусов, ночью — похолодание до –4 градусов. На территории Московской области ожидается от –5 до 0 градусов днем и до –6 градусов ночью.