Учебник по алгебре начала XX века изъяли на границе в Приморье

Сотрудники Владивостокской таможни изъяли учебник по алгебре у гражданина, который отправлялся за границу. Книга была выпущена в 1916 году и является культурной ценностью.

По данным таможенников, издание было обнаружено среди личных вещей мужчины, проходившего досмотр. Он пояснил, что «Сборник алгебраических задач» составителя Николая Шапошникова принадлежал его бабушке. Гражданин не знал, что учебник необходимо декларировать, в итоге книга была изъята. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Специалисты пояснили, что предметы, возраст которых превышает 100 лет, федеральный закон относит к культурным ценностям. Задачник передан на временное хранение в музей имени Арсеньева. Дальнейшую судьбу книги будет решать Министерство культуры РФ, претендовать на издание могут и другие музеи.