В Госдуме оценили данные об отказе ряда стран ЕС от новых санкций против РФ

Страны Евросоюза, которые не поддерживают введение санкций против России, действуют достаточно прагматично, так как понимают, что нападки на страну ничем не аргументированы, искусственны и непредсказуемы. Так, в среду, 15 декабря, зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал статью Bloomberg о том, что несколько стран ЕС выступают против введения санкций в отношении России из-за предполагаемой эскалации ситуации с Украиной.

«˂…˃ они понимают, что Россия сегодня мощная держава, обладающая соответствующим экономическим потенциалом и поддержание на должном уровне, конструктивном уровне отношений с нашим государством будет идти во благо этих стран», — заявил парламентарий «Думе ТВ».

Кроме того, Швыткин уверен, что выступившие против рестрикций государства ЕС понимают, что именно власти Украины устраивают провокации, а «агрессия» Москвы против Киева — надуманна. При этом, по мнению депутата, европейские страны, которые придерживаются конструктивных взаимоотношений с Россией, становится всё больше.

Заместитель председателя комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, в свою очередь, отметил, что санкционная политика, которую Европейский союз ведет уже на протяжении последних лет, не принесла желаемых результатов. При этом от прекращения сотрудничества с российской стороной во многом страдает именно европейский бизнес, в том числе немецкий.

«Поэтому понятно, что конструктивно настроенные страны пытаются внятно объяснить своим партнерам то, что действительно — это путь тупиковый, но мы прекрасно понимаем, что в Европейском союзе есть ряд стран, которые достаточно по-русофобски относятся к взаимоотношениям с нашей страной», — подвергнул он, приведя в пример Польшу и страны Прибалтики.

Страны же, которые создают основу ЕС, в том числе экономическую, достаточно сильно изменили свою позицию в вопросе конструктивного сотрудничества с РФ, указал парламентарий.

Говоря о фейке о якобы возможном нападении РФ на Украину, Туров назвал данные сообщения политизированной и пропагандисткой историей, нацеленной на создание негативного образа Российской Федерации и перенос внимания жителей стран ЕС из внутренней повестки на внешнюю.

«Создавать образ врага. И мне кажется, вот те исследования, которые сейчас приводят СМИ, показывают, что эта пропагандистская политика не увенчалась успехом. Люди прекрасно понимают, здравые люди понимают, что это всего лишь пропаганда», — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что российская сторона надеется, что страны, которые действительно создают основу ЕС, пересмотрят свою политику и будут конструктивно подходить к взаимодействию с Россией.

В статье Bloomberg, вышедшей ранее в этот же день, говорится, что предпочтение переговорам вместо санкций против РФ из-за Украины отдали Франция, Италия, Испания и ФРГ. По данным агентства, противоречия в ЕС основаны и на скептицизме в отношении информации о якобы планах РФ напасть на Украину.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, комментируя данные агентства, заявил, что поддерживающие переговоры с Москвой страны ЕС придерживаются здравой точки зрения и являются реалистами в политике международных отношений. По мнению сенатора, нормальные политические и экономические отношения с Россией являются благом для Европы.

13 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления стран «большой семерки» (G7) о возможных санкциях против России из-за якобы готовящегося вторжения на Украину являются очередными угрозами. Он отметил, что, если речь заходит о необходимости деэскалации на Украине, Россия желает видеть призывы в адрес Киева о прекращении провокационных действий на линии разграничения в Донбассе, однако таких обращений нет.

За день до этого стало известно, что страны G7 намерены предупредить Россию, что вторжение на Украину будет иметь для нее тяжелые последствия и серьезную цену. Сообщалось, что министры финансов рассмотрят потенциальные санкции против России в случае якобы возможного нападения.

11 декабря главы МИД стран G7 выразили единство насчет последствий для России. Уточнялось, что, если Москва решит не идти по пути снижения дипломатической напряженности, это повлечет за собой огромные последствия и серьезные затраты.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может, США и страны Запада просто зациклились на этой теме. Он также подчеркнул, что то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается.