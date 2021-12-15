Названа дата премьеры нового кроссовера Skoda Enyaq Coupe iV

Чешская компания Skoda 31 января 2022 года представит новый электрический кроссовер с кузовом купе Enyaq Coupe iV. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба бренда.

В основе модели лежит модульная электрическая платформа MEB (Modular electrification toolkit) концерна Volkswagen. Отмечается, что у Skoda Enyaq Coupe iV лучший в классе коэффициент аэродинамического сопротивления Cx, который составляет всего 0,234.

Электрический кроссовер Skoda Enyaq Coupe iV получит кристаллическую решетку радиатора Crystal Face, которая состоит из 131 светодиода.

8 июля сообщалось, что Skoda начинает принимать заказы в России на кроссовер Karoq с новым турбомотором объемом 1,4 л мощностью 150 л.с. и новой семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Автомобиль с новым мотором развивает скорость до 192 км/ч, а разгон до 100 км/ч происходит за 8,9 с.