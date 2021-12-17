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Международный экспериментальный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация». День 2

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На «ВТБ Арене» в Москве 17 декабря завершился второй день уникального турнира по художественной гимнастике «Небесная грация».

Зрители увидели индивидуальное многоборье, в которое вошли упражнения с булавой и лентой. Затем последовала церемония награждения победителей и гала-концерт.

В первый день турнира, 16 декабря, состоялись церемония открытия соревнований и международный турнир. В программе было индивидуальное многоборье, в которое вошли упражнения с обручем и мячом. Завершился день флешмобом.

Турнир прошел по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Главная особенность соревнований заключается в том, что проводятся они на основе правил 2001–2005 годов и правил 2022–2024 годов.

Основным критерием отбора гимнасток для участия в турнире стали результаты Олимпиады-2020 — на «Небесной грации» выступят девушки из 11 сборных, представленных в Токио. Перед болельщиками предстали спортсменки с четырех континентов и из 14 стран.

Соревнования посетили почетные гости, в том числе олимпийские чемпионки по художественной гимнастике.

Организацию турнира осуществляет Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Генеральный спонсор мероприятия — АО «СОГАЗ». Турнир не только направлен на совершенствование и развитие художественной гимнастики как олимпийского вида спорта, но и предполагает обмен опытом между тренерами и судьями разных школ и стран.

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