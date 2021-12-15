Элла Памфилова исполнит мечты двух девочек в рамках «Елки желаний»

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова присоединилась к благотворительной акции «Елка желаний», она исполнит мечты пятилетней Камиллы и четырехлетней Полины о походе в цирк на новогодних каникулах. Об этом глава ЦИК сообщила 15 декабря.

«Вспомнила, что в начале 1990-х годов не раз проводились благотворительные детские представления для ребят из детских домов, из бедных семей именно в цирке Юрия Никулина, который очень переживал и мечтал подарить радость деткам. Думаю, что мы обязательно соберем девочек и вместе пойдем на цирковое представление. И я тоже вспомню детство», — сказала она.

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала 15 ноября. «Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

Так, 5 декабря сообщалось, что президент РФ Владимир Путин исполнит желания трех детей.

14 декабря он воплотил в жизнь мечту 13-летней школьницы Татьяны Троценко из Ставрополья, которая хотела попасть в Мариинский театр в Санкт-Петербурге на постановку балета «Лебединое озеро». На следующий день он позвонил ей и предложил в дополнение к балету посмотреть одноименный спектакль на льду.