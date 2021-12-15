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Житель Магадана перевел мошенникам больше 900 тыс. рублей

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В Магадане возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении местного жителя. 48-летний мужчина лишился 930 тыс. рублей, рассчитывая на доход на бирже.

В МВД назвали сумму ущерба от телефонного мошенничества с начала года

По словам потерпевшего, он рассматривал в интернете различные сайты, посвященные дополнительному доходу. Мужчина зарегистрировался на одном из ресурсов и оставил контактные данные. Спустя некоторое время ему поступил звонок от незнакомой женщины, которая предложила пассивный заработок. Она предложила магаданцу установить на телефон специальное приложение и создать аккаунт, чтобы управлять счетами. Об этом пишет ИА MagadanMedia.

Мужчина неоднократно совершал переводы на счета, названные брокером. Вскоре «консультант» перестала выходить на связь. Также мужчина обнаружил, что его лицевой счет на «биржевой площадке» пуст.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Полицейские просят граждан не доверять обещаниям прибыли от незнакомых граждан. Также не рекомендуется приобретать активы и вкладывать средства, не имея базовых знаний фондовых рынков.

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