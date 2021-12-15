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В Москве впервые наградят победителей Russian Creative Awards

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18 декабря в КЗ «Зарядье» состоится торжественная церемония награждения победителей первой независимой национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards. Событие вошло в официальную программу мероприятий Международного года креативной экономики в целях устойчивого развития, объявленного ООН.

Идея о запуске премии появилась на Российской креативной неделе (Russian Creative Week), крупнейшем федеральном событии в области креативных индустрий, два года подряд собирающем в московском Парке Горького сотни ведущих спикеров и тысячи гостей. Премия учреждена по совместной инициативе первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации С.В. Кириенко и лидеров креативного сообщества страны.

Награда вручается в 10 кросс-индустриальных номинациях. В шорт-лист номинантов вошли проекты с инновационным походом, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России, а также профессионалы, чьи инициативы привлекли внимание сообщества и широкой общественности и произвели мощный социокультурный эффект.

На участие в Russian Creative Awards было подано свыше 3000 заявок из 72 регионов России. Отбор финалистов и формирование шорт-листа премии проходило с 28 ноября и осуществлялось экспертным советом, в который вошли более сотни признанных лидеров из различных креативных отраслей. Победителей Russian Creative Awards определит большое жюри — 19 экспертов, в числе которых топ-менеджеры и руководители медиакомпаний, государственных корпораций, СМИ, ведущие эксперты медиаотрасли и бизнеса, руководители учреждений культуры и искусства, журналисты, лидеры изменений и популяризации креативных индустрий.

Имена лауреатов премии будут объявлены в формате уникальной шоу-постановки мирового уровня. Театральный режиссер и хореограф, режиссер торжественной церемонии Russian Creative Awards Максим Диденко совместно с дирижером Теодором Курентзисом и оркестром musicAeterna, балетмейстером Ильи Оши и поэтом Львом Рубинштейном воплотят на сцене «энциклопедию» русской креативности.

«Создание новой нейронной сети является основной концепцией нашей церемонии. Основные компоненты нашей церемонии: все номинанты становятся участниками процесса, активное участие принимают оркестр musicAeterna и его дирижер Теодор Курентзис, важную роль играют хореография и работа видеохудожника, а также драматургия — Лев Рубинштейн написал текст, который является гиперкомментарием ко всему, что будет происходить на сцене», — отметил Максим Диденко.

Оркестр musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса исполнит балет «Жар-птица» великого русского композитора Игоря Стравинского, созданного по заказу Сергея Дягилева. Под непрерывное звучание оркестра будут представлены номинанты шорт-листа премии. Содержательная часть отработана через видеопрофайлы, субтитрированные в художественной форме. Автором коротких произведений-титров стал живой классик Лев Рубинштейн. Каждая номинация, помимо видеоряда на экранах, будет представлена действием на сцене, где будут сплетены смыслы и образы номинаций, создаваемые хореографией современных и классических танцоров России, а также известными актерами-ведущими под руководством Ильи Оши.

Победителям вручат эксклюзивный трофей, символизирующий «семечку» метавселенной. По замыслу создателей концептуального решения приза — команды Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица, он содержит в себе живое воплощение креативности, а победители станут его первооткрывателями.

Прямая трансляция церемонии награждения победителей Russian Creative Awards будет доступна на сайте премии и в официальном сообществе «ВКонтакте».

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