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СФ одобрил продление заморозки накопительной части пенсии до 2024 года
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СФ одобрил продление заморозки накопительной части пенсии до 2024 года

СФ одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2024 года
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Совет Федерации одобрил закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий до 2024 года. Трансляция заседания в среду, 15 декабря, велась на сайте верхней палаты парламента.

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В пояснительной записке к документу сказано, что законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный 2014–2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. В финансово-экономическом обосновании говорится, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 772,9 млрд рублей.

Госдума одобрила документ в III чтении 8 декабря.

Накануне заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член парламентского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев заявил, что резкое увеличение размера пенсий может вызвать рост инфляции и страна рискует оказаться в таком же «капкане», что и в 1990-е годы. По его мнению, рост пенсий должен опираться на реальные финансовые возможности государства.

В тот же день в Минтруда РФ сообщили, что в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина будут подготовлены новые предложения по индексации пенсий в 2022 году. В ведомстве добавили, что в 2018 году был принят закон о ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции, согласно которому к 2024 году средний размер пенсий превысит 20 тыс. рублей.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. С тех пор отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, повысив баллы для расчета размера пенсии.

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