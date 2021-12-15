«Газпром»: запасы газа в хранилищах на Украине опустились почти до уровня начала закачки

Запасы газа в украинских ПХГ опустились почти до уровня начала закачки, а в Европе отобрана треть от заполненного летом объема, говорится в сообщении «Газпрома».

«По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 24,5% (на 19,9 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрана уже одна треть (32,6%) от объема газа, закачанного в летний период», — говорится на сайте компании.

Отмечается, что запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд куб. м, что ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд куб. м). Так, запасы практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд куб. м).

Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме, отметили в «Газпроме».

Ранее, 13 декабря, глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что в хранилищах «нормальный объем газа» и «проблем с прохождением зимы быть не должно». В то же время он отметил, что в стране сложилась сложная ситуация с углем, однако компания может подстраховать электрогенерирующие предприятия.

До этого, 1 декабря, в «Газпроме» заявляли, что Европа отобрала уже более 18% запасов газа, закачанного в подземные хранилища прошедшим летом, в то время как запасы в ПХГ Украины уже приближаются к отметке начала закачки. В компании отметили, что украинские запасы газа опустились ниже показателя прошлого года на 38,7%, то есть на 10,3 млрд куб. м.

2 ноября бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин сообщил, что предстоящая зима будет крайне сложной для Украины. Он отметил, что при текущих ценах на энергоресурсы страна не сможет пережить еще один отопительный сезон.