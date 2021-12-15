В Минэнерго оценили планы ЕС отказаться от долгосрочных контрактов на газ

В Минэнерго РФ прокомментировали планы Евросоюза (ЕС) отказаться от долгосрочных контрактов на поставку газа после 2049 года. В министерстве считают необходимым дождаться окончания дискуссий по этой теме, так как позиция ЕС может измениться. Такое мнение в среду, 15 декабря, высказал замминистра энергетики Павел Сорокин.

«Как часто показывает опыт, все-таки по итогам дискуссий рождается некая более взвешенная позиция. Поэтому давайте дождемся окончания разговоров, которые сейчас там идут, и посмотрим, как будут выглядеть финальные предложения Еврокомиссии», — сказал Сорокин, слова которого приводит агентство «Прайм».

Днем ранее агентство Bloomberg со ссылкой на документы сообщило, что ЕС может отказаться от долгосрочных контрактов по поставкам газа после 2049 года. Уточнялось, что подобное решение ЕС может быть принято из-за планов по радикальному пересмотру энергетического рынка и переходу к «зеленой энергетике».

Для повышения энергобезопасности региона в Брюсселе предлагают изменить подход к хранению газа — добиться высокого уровня заполнения хранилищ к началу отопительного сезона. Кроме того, речь идет о разрешении операторам проводить добровольные совместные закупки стратегических запасов газа.

В тот же день Станислав Митрахович, эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности, рассказал «Известиям», что, планируя отказаться от долгосрочных контрактов по поставкам газа после 2049 года, ЕС предполагает нанести удар по России, но не факт, что Еврокомиссии получится «продавить» это решение и что его потом не пересмотрят.

Митрахович считает, что, во-первых, до 2049 года еще далеко и долгосрочные контракты можно будет продлевать минимум в течение 20 лет. Во-вторых, у стран неодинаковые в том числе погодные условия, кто-то не имеет подземных газохранилищ и «косить всех под одну гребенку — это сомнительное на самом деле решение», подчеркнул эксперт.

Как 7 декабря «Известиям» рассказал Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал», если зима в Европе окажется холодной, что весьма вероятно, в том числе из-за активного в этом году явления Ла-Нинья, с которым связывают снижение температуры в глобальном масштабе, регион может столкнуться с нехваткой газа в конце отопительного сезона.