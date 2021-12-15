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У двух футболистов мадридского «Реала» выявили коронавирус

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Тесты на коронавирус футболистов мадридского «Реала» Луки Модрича и Марсело Виейры дали положительный результат. Об этом в среду, 15 декабря, сообщает пресс-служба испанского клуба.

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Оба игрока изолированы, другие подробности не сообщаются.

Ближайший матч «Реал Мадрид» проведет 19 декабря в рамках 18-го тура чемпионата Испании против «Кадиса».

В текущем сезоне 36-летний Модрич провел 18 матчей и отдал 5 голевых передач. Защитник Виейра в сезоне-2021/22 сыграл в пяти встречах и не отметился результативными действиями, пишет «Спорт-Экспресс».

28 ноября футбольная команда из Лиссабона «Белененсеш» досрочно проиграла «Бенфике» в матче 12-го тура чемпионата Португалии из-за недостаточного для игры количества игроков.

На матч хозяева вышли вдевятером из-за вспышки COVID-19 в клубе. При этом во втором тайме «Белененсеш» и вовсе выпустил на поле семь игроков, а на 48-й минуте один из футболистов команды сел на газон и заявил, что травмирован и «это конец».

На поле от лиссабонцев остались шесть футболистов, в то время как минимально возможное количество игроков от одной команды — семь. В итоге арбитр остановил матч, присудив победу «Бенфике».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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