Сильное похолодание пообещали жителям Петрозаводска

Синоптики предупредили жителей Петрозаводска о сильном похолодании. Информация об этом появилась в одном из пабликов, посвященном погоде в республике.

Мощное похолодание, как ожидается, придет в Петрозаводск 20 декабря. До этого дня температура в городе будет держаться в районе –3…–8 градусов. Однако потом столицу Карелии накроет мороз, похолодает до –20 градусов, пишет ИА «Карелinform», отмечая, что это пока предварительный прогноз.

14 декабря сообщалось, что в Иркутске первая декада декабря была аномально теплой. Температура воздуха превысила средние показатели на 6–10 градусов, местами отклонения достигли 15 градусов.